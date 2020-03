'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Singer Laren

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Singer Laren getaxeerd. Expert Willem Jan Hoogsteder taxeert twee schilderijen.

Op de schilderijen is Madonna met kind omgeven door beschermheiligen afgebeeld en het kleinere schilderij is Aanbidding van de drie koningen. Willem Jan vertelt dat deze schilderijen een typisch voorbeeld zijn van de ‘Cuzco-school’. Dat was een stijl die in Zuid-Amerika in de achttiende eeuw veel voorkwam. Lokale mensen werden daar opgeleid om naar Europees voorbeeld te schilderen, om de kerken die door de Spaanse missionarissen waren gesticht mee te decoreren.

Verder taxeert Willem de Winter twee tekeningen van Dick Ket, een zelfportret en een portret van een slapende vader. Dick Ket zocht vaak onderwerpen dicht bij huis, daarom tekende hij familieleden. Jaap Polak taxeert een Indiase miniatuurschildering. De tekening hoort bij een serie van tekeningen, de zogenaamde Raga-mala, die een bepaalde gemoedstoestand in de muziek verbeelden. Voor een Indiër is het zien van dit beeld genoeg om een muziekcompositie en bijbehorend gevoel te beleven.

Als laatste taxeert Esther Aardewerk een doosje. Esther ziet direct dat er aan het doosje gemorreld is. Er is in de loop der jaren, door de pootjes eronder te zetten, een lepeldoosje van gemaakt. De oorspronkelijke functie was een tabaksdoos die makkelijk in de zak mee kon. Wel een hele chique tabaksdoos, van zilver en uitgebreid versierd met gravures. Door de pootjes is ook de gravure aan de onderkant van de doos niet versleten. We zien veel boten en verwijzingen naar de scheepvaart, hard werken en Bijbelse verwijzingen.

'Tussen Kunst en Kitsch', woensdag 25 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.