'Tussen Kunst en Kitsch' vanuit Museum Krona

In deze uitzending van 'Tussen Kunst en Kitsch' wordt er vanuit Museum Krona getaxeerd. Expert Bas Hesselink taxeert een schilderij van een landschap met kunstenaar.

Dit is een ets die echt door Rembrandt zelf is gedrukt en daarna nooit meer is herdrukt, niet tijdens zijn leven en ook niet na zijn dood. Dus dan heet dit een eerste en enige staat.

De ets heeft een titel: 'Landschap met kunstenaar', maar we weten niet waar dit landschap is en ook niet wie die kunstenaar is. Waarschijnlijk rond Amsterdam. De kunstenaar zou Rembrandt kunnen zijn, maar niets is zeker.

Daarnaast taxeert Emiel Aardewerk een miniatuur zilveren koets. Deze koets is een erfstuk van de echtgenote van meneer, die vorig jaar overleden is. Hij durft hem niet te poetsten, staat al jaren in de kast.

Ook taxeert Wim Bouwman een roetbak. Expert Wim Bouwman vertelt dat dit een smeedijzeren 'roetbak' of zwartselbak is, die werd gebruikt bij het overgangsritueel van meisjes. Geslachtsrijp geworden, werden hun tanden in driehoeken gevijld. Dat gebeurt tijdens een groot familiefeest, waar ook offers worden gebracht.

