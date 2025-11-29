'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert onder meer werk van 'vergeten' kunstenaar

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Een onterecht vergeten kunstenaar, zo noemt Bart Schaftenaar de Rotterdamse edelsmid en beeldhouwer Siem van den Hoonaard in het Groninger Museum. Wat is zijn sculptuur waard? Willem de Winter krijgt in het Kunstmuseum Den Haag een schilderij in handen van de Deens surrealistische schilder Rita Kernn-Larsen. De prijzen van haar werk schieten omhoog. Is het de moeite waard om het werk te restaureren? In Paleis Het Loo een handtekeningenboek van Jacques Dirksz: journalist en kunstenaar die gespecialiseerd was in het knippen van silhouetportretten. Verder: een terrine in Stedelijk Museum Alkmaar en een schilderij in het Bevrijdingsmuseum.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 30 november om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.