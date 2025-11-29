'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
Dit zijn de eerste afvallers van 'Mijn Restaurant'
Tik en Tok zijn terug! Inspecteurs Dompi en Joris sporen een lek op in 'The Masked Singer'

'Tussen Kunst en Kitsch' taxeert onder meer werk van 'vergeten' kunstenaar

zaterdag 29 november 2025
Foto: © AVROTROS 2024

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Een onterecht vergeten kunstenaar, zo noemt Bart Schaftenaar de Rotterdamse edelsmid en beeldhouwer Siem van den Hoonaard in het Groninger Museum. Wat is zijn sculptuur waard? Willem de Winter krijgt in het Kunstmuseum Den Haag een schilderij in handen van de Deens surrealistische schilder Rita Kernn-Larsen. De prijzen van haar werk schieten omhoog. Is het de moeite waard om het werk te restaureren? In Paleis Het Loo een handtekeningenboek van Jacques Dirksz: journalist en kunstenaar die gespecialiseerd was in het knippen van silhouetportretten. Verder: een terrine in Stedelijk Museum Alkmaar en een schilderij in het Bevrijdingsmuseum.


'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 30 november om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Tussen Kunst en Kitsch op tv
Zondag 30 november 2025 om 21u22  »
NPO 1
O.a. een sculptuur van de Rotterdamse edelsmid en beeldhouwer Siem van den Hoonaard, een schilderij van de surrealistische schilder Rita Kernn-Larsen en een handtekeningenboek van Jacques Dirksz.
Maandag 1 december 2025 om 15u45  »
NPO 1
Een boek uit 1735 met beschrijvingen van de kastelen, steden, dorpen en stadsplattegronden van Vlaanderen, Nederland en Frankrijk, een schilderij van Rob Graafland en een broche met drie mussen.
Zondag 7 december 2025 om 07u20  »
NPO 1
Een speld voor negligé met oriëntaalse parels, een bastet; een Egyptische godin voorgesteld als een kat, een schilderij van Piet Ouborg en een adelsbrief uit het Oostenrijkse Keizerrijk.
Maandag 8 december 2025 om 15u45  »
NPO 1
Een schilderij van Cornelis Vreedenburgh, een typisch Nederlands kandeelglas uit 1760 en een kwispedoor uit Japan komen aan bod in Slot Zeist.
Zondag 7 december 2025 om 21u22  »
NPO 1
Een schilderij dat in bruikleen is geweest bij het Frans Hals Museum, een optisch geslepen glasobject van kunstenaar Jan Frydrich, een armband, een juwelenkistje en een glas-in-loodraam.

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:15
    Planet Earth III
  • 10:40
    Timbalo
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:45
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:25
    Snowmance
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Feest van Eigen Bodem
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 10:00
    My Life is Murder
    01:35
    Criminal Minds
  • 10:25
    Storage Wars
    01:05
    Evil
  • 10:40
    Het feestmenu van ..
    06:45
    Het Weekmenu
  • 10:10
    Butchers of the Bayou
    06:50
    Cold Case
  • 10:32
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Ainsley Eats The Streets
    01:10
    Guten Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:45
    Midsomer Murders
  • 10:10
    American Pickers
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 10:30
    Onvergetelijke Liedjes
    02:24
    EenVandaag
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 10:30
    Brainstorm
    06:55
    Interstellar Ella