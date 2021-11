'Tussen Kunst en Kitch' taxeert vanuit Aviodrome

Expert Titia Reuser taxeert vanuit Aviodrome een hanger. Mevrouw heeft de hanger ongeveer 25 jaar geleden van haar oma gerfd. Deze hanger is ontworpen door Carl Bacher in de stijl van de Egyptian revival eind 19e eeuw.

In die tijd werd ook het Suezkanaal geopend en dat was een enorme aanjager voor die stijl, die vertaald is naar dit sieraad. Het was een romantische tijd, door de industrialisatie was er een hang naar vroeger en de romantiek. De hanger is gemaakt van geelgoud met stenen van robijn, diamant en smaragd. Oorspronkelijk is het een broche geweest. Bacher heeft meerdere van dit soort sieraden gemaakt, maar altijd anders van kleur.

'Tussen Kunst en Kitch', woensdag 1 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.