Tussen kerst en oud en nieuw is het weer tijd voor de 'Top 2000 a gogo'

De NTR pakt eind december weer flink uit met de 'Top 2000 a gogo'. Op eerste kerstdag blikken we nog n keer terug op de hoogtepunten van de Top 2000 a gogo van 2018.

Op tweede kerstdag start de 'Top 2000 a gogo' met zes gloednieuwe afleveringen. Wij verwelkomen in het Top 2000 café dit jaar onder meer Joop van den Ende, Robert ten Brink, Martijn Fischer, Victor Mids, Danny Vera en Heleen van Royen.

Al 18 jaar laat de 'Top 2000 a gogo' tussen kerst en oud en nieuw, zes avonden achter elkaar, haar licht schijnen op de lijst der lijsten van NPO Radio 2. De complete popgeschiedenis passeert de revue. Presentator en gastheer Matthijs van Nieuwkerk ontvangt diverse bijzondere gasten in een bruisend Top 2000 café en zijn muzikale steun en toeverlaat Leo Blokhuis diept elk jaar opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis op. Uiteraard zit de serie vol met videoclips, reportages en boeiende verhalen.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 1, 26 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze eerste aflevering een reportage over de band Wham! Andrew Ridgeley richtte samen met George Michael deze populaire band op. Met Andrew bespreken we onder meer het ontstaan van de kersthit ‘Last Christmas’. Verder zijn we in München en ontmoeten daar Peter Schilling. Met hem praten we over zijn wereldhit ‘Major Tom’ (Völlig Losgelöst) en de gevolgen die een wereldhit kan hebben. Verder vertelt Joop van den Ende wie zijn favoriete Top 2000 artiest is en neemt presentatrice en zangeres Ryanne van Dorst het in de quiz op tegen acteur en zanger Martijn Fischer.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 2, 27 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering onder meer een reportage over The B-52’s. We zoeken Kate Pierson op in de staat New York waar ze een hotel complex runt. Met haar praten we over de hit ‘Love Shack’. En bezoekt Leo Blokhuis zanger Rufus Wainwright. Hij vertelt het politieke verhaal achter zijn hit ‘Going to a town’. In de quiz nemen actrice Emma Wortelboer en schrijver Roland Giphart het tegen elkaar op en legt minister Sigrid Kaag uit waarom Peter Gabriel haar favoriete Top 2000 artiest is.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 3, 28 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering een reportage over Keane. Met pianist en songwriter Tim Rice-Oxley praten we over de doorbraak van de band en hun hit ‘Somewhere only we know’. Met Ellen Foley die ook te horen is in Meatloaf’s ‘Paradise by the dashboard light’ bespreken we haar hit ‘We belong to the night’. Daarnaast neemt illusionist Victor Mids het in de quiz op tegen acteur Shahine El-Hamus en pleit schrijfster Heleen van Royen voor meer nummers van The Police in de Top 2000.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 4, 29 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering een bijzondere reportage over Liquido. We bezoeken songwriter Wolfgang Schrödl in Heidelberg, waar de band ook is begonnen en vragen we ons af hoe een kleine Duitse band zomaar een wereldhit scoorde met de enorme oorwurm ‘Narcotic’.Verder bespreken we met Raymond van het Groenewoud zijn hit ‘Meisjes’ en spelen we de quiz met Robert ten Brink en Rudolph van Veen. Tenslotte vertelt actrice en zangeres Loes Haverkort aan tafel over haar voorliefde voor Dusty Springfield.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 5, 30 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze aflevering een reportage over Roxette. Een paar weken voor het overlijden van Marie Fredriksson spraken we met het andere bandlid Per Gessle in Stockholm over de doorbraak van de band en het ontstaan van de wereldhit ‘The Look’. Ook hebben we het met Guus Meeuwis en zijn pianist Jan-Willem Rozenboom over het nummer ‘Brabant’ en het belang van het nummer voor de provincie Brabant. Daarnaast neemt zanger Danny Vera het in de quiz op tegen acteur en zanger Maarten Heijmans en houdt Ronald de Boer een pleidooi voor Queen.

'Top 2000 a gogo' – aflevering 6, 31 december, 19.25 uur, NPO 3

In deze laatste aflevering is Jett Rebel dit jaar onze huismuzikant. In de quiz nemen actrice en presentatrice Vivienne van den Assem en rapper Donnie het tegen elkaar op. Met zanger Fish van Marillion hebben we het over het nummer ‘Kayleigh’. En hij vertelt voor het eerst over wie het nummer eigenlijk gaat. In New Orleans bezoeken we soulzangeres Irma Thomas en praten we over ‘Time is on my side’, dat iedereen kent van The Rolling Stones maar eerder werd opgenomen door deze souldiva. Tenslotte maakt zanger Typhoon duidelijk waarom Stromae volgens hem op nummer 1 in de Top 2000 hoort.

Over de Top 2000

De Top 2000 is één van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland waar jaarlijks circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. Fans van de Top 2000 kunnen vanaf nu hun hart ophalen in het interactieve Top 2000 café via www.top2000onlinecafe.nl. De lijst met 2000 nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen vanaf de eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2. De NTR verzorgt achtereenvolgens de televisie-uitzendingen: 'Top 2000 Quiz', 'Top 2000: Untold Stories' en 'Top 2000 a gogo' op NPO 3. De uitzending van de Top 2000 is ook 24 uur per dag te volgen via nporadio.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3. Het publiek kan de Top 2000 ook live beleven in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum.