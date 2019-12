Trouw Kerstconcert: een muzikale kerst bij MAX

Ook dit jaar kunt u genieten van het Trouw Kerstconcert vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Het thema dit jaar is idealen. De presentatie is in handen van Carrie ten Napel en Jan Slagter.

MAX zendt de concertregistratie op eerste kerstdag om 13.20 uur uit op NPO 1, na de toespraak van koning Willem-Alexander. Voor een muzikale kerst zit u dit jaar goed bij MAX.

Tijdens het Trouw Kerstconcert zingt Hadewych Minis Zing Dan van Jenny Arean. Artiest Maan is ook aanwezig. Al eerder zong ze het nummer Nooit Meer Een Morgen bij De Beste Liedjes van … in 2018. Dit jaar, speciaal voor het kerstconcert, zingt ze de prachtige cover, één van de bekendste hits van Marco Borsato, nogmaals. Natuurlijk mogen kerstnummers niet ontbreken op het kerstconcert. Dennis van Aarssen treedt op met It’s the Most Wonderful Time of the Year en het ZO! Gospel Choir laat Come Together, Merry Christmas horen. En ook Wibi Soerjadi treedt op!

Ook is er plaats voor klassieke klanken. Amira laat het gehele publiek én de kijker thuis genieten van haar versie van Ave Maria. Wendy Kokkelkoren en Petra Berger zullen het Bloemenduet, uit de opera Lakmé, ten gehore brengen. Kenny B zingt Bedankt Voor Alles en Edsilia Rombley en Dwight Dissels zullen samen een medley ten gehore brengen.

Het hele concert staat onder de muzikale begeleiding van het 42-koppige Guido’s Orchestra.

Het thema idealen komt door de gehele uitzending op verschillende manieren naar voren. Zo dragen Nelleke Noordervliet en Babah Tarawally een column voor en zijn er portretten van Atelier Sam Sam, De Zwerfinator en Hotspot Hutspot uit de Duurzame 100 van Trouw.

Jan Slagter: 'Het is onderhand traditie: na de toespraak van de koning genieten we van het Trouw Kerstconcert! Met een grote diversiteit aan artiesten belooft het, in samenwerking met Trouw, weer een fantastische editie te worden. Beleef de kerst met MAX!'

Carrie ten Napel: 'Tijdens het Trouw Kerstconcert ervaar ik altijd het ultieme kerstgevoel. Een prachtig concert met geweldige artiesten. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met Jan Slagter, opnieuw het Trouw Kerstconcert te mogen presenteren en ook de kijkers thuis in kerstsferen te brengen.'

'Trouw Kerstconcert', woensdag 25 december om 13.20 uur op NPO 1.