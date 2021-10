Trek je leukste pyjama aan en zet de grootste disco hits op want 'Chantals Pyjama Party' gaat beginnen

Chantal Janzen opent haar deuren en nodigt op de zaterdagavond iedereen uit voor de leukste en gezelligste pyjama party bij RTL 4. Alle aanwezigen, uiteraard gekleed in pyjama, maken via de meest uiteenlopende en hilarische spellen kans op een droomreis. Het doel is het behalen van de finale, waarin uiteindelijk één duo speelt voor een fantastische reis.

Maar hoelang die vakantie duurt en wat de bestemming is? Dat is afhankelijk van hoe slim het finalespel gespeeld wordt.

Het huis van Chantal bestaat uit vijf kamers en voor iedere kamer wordt gestreden door het publiek, want één kamer staat symbool voor een plek in de halve finale. Chantal weet alles van haar nietsvermoedende party-gasten en overvalt ze met persoonlijke bezittingen of geheime informatie: Van stiekeme snurk-opnamen en hun eigen bed dat ineens in de studio staat, tot hun eigen huisdier, of familieleden die hun naasten iets betaald willen zetten. Er wordt gedanst, gezongen en de meest uiteenlopende spellen worden gespeeld, van hilarisch en uitdagend tot zenuwslopend.

Wie zijn bijvoorbeeld de ultieme ‘Party Plakkers’ en kunnen de meest ingewikkelde slaaphoudingen aannemen in een reusachtig bed van klittenband? Wie valt van negen meter hoogte uiteindelijk in de Super-Vruchten-Bowl? En raden de gasten in een stikdonkere kamer met welke BN’er ze in bed zijn beland? 'Chantals Pyjama Party' is een avond vol hilarische momenten, onverwachte bezoekjes, muziek, dansen en grootse spellen.

Ziggo Dome

Naast dit nieuwe televisieprogramma keert volgend jaar (oktober 2022) ook ‘Chantals Pyjama Party Live’ in de Ziggo Dome terug. Na een zeer succesvolle eerste editie van het event in 2019 is Chantal klaar om ook in 2022 de grootste pyjama party van Nederland te geven. Tickets hiervoor gaan vanaf 28 oktober in de verkoop, aanmelden om voorrang te krijgen kan al vanaf nu op chantalspyjamaparty.nl

'Chantals Pyjama Party' wordt geproduceerd door &C TV en EndemolShine, en is vanaf 30 oktober wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.