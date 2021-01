Tijs van den Brink keert terug naar christelijke Trump-stemmers

Foto: © Evangelische Omroep 2021

In de week voor de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden, komt EO-presentator Tijs van den Brink met een vervolg op de serie 'God, Jesus, Trump!'.

In het opiniërende reisprogramma gaat Van den Brink opnieuw langs bij christelijke Trump-stemmers. Hoe is het met deze 'evangelicals' die in 2016 Trump het Witte Huis hielpen te bemachtigen. Ze zagen in hem een instrument van God. Inmiddels is duidelijk dat Trump de verkiezing heeft verloren. Hoe ervaren ze dit verlies? En als ze geloven dat God alles bestuurt, wat zegt het dan dat Trump niet op zijn troon mag blijven zitten?

In het vervolg van de serie, ‘God, Jesus, Trump!’ gaat Van den Brink terug naar de Bible Belt van Amerika waar afgelopen verkiezingen ook massaal op Donald Trump werd gestemd. Ondanks een uit de hand gelopen Covid-pandemie, economische teruggang, protesten en chaos na Black Lives Matter en een aanhoudende stroom van onthullingen over de persoon Trump, bleven de meeste Amerikaanse christenen in Donald Trump hun leider zien. Landelijk gezien kreeg Trump zelfs meer stemmen dan in 2016. Van den Brink gaat in gesprek met christenen die wederom Trump stemden, maar ook christenen die juist voor Joe Biden stemden.

Van den Brink: 'Waar ik zo benieuwd naar ben is hoe de christenen in de Verenigde Staten zich verzoenen. Zich verzoenen met hun oude president, nieuwe president maar bovenal ook met elkaar? Gaat geloof niet boven politiek? Ik ben zo gefascineerd geraakt door de verschillen en overeenkomsten van de Amerikanen maar ook die met ons, nuchtere Nederlanders.'

In januari 2020 werd het eerste seizoen van de serie 'God, Jesus, Trump!' uitgezonden.

'God, Jesus, Trump!', vanaf 6 februari om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.