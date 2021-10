'Tijd voor MAX' in het teken van kinderen in Zuid-Afrika

Woensdag 20 oktober staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van de kinderen in Zuid-Afrika. Zanger Stef Bos woont deels in Zuid-Afrika en bezocht daar één van de lokale MAMAS, krachtige vrouwen die zich inzetten voor kinderen die in extreme armoede leven en op eigen initiatief zorg leveren.

Het bezoek inspireerde Stef Bos tot het schrijven van een nieuw lied, dat hij samen met ambassadeur van Kinderfonds MAMAS Leona Philippo zal zingen. Ook Robèrt van Beckhoven is te gast. Hij maakt in de keuken de gezonde en gevarieerde recepten van de MAMAS klaar.

De coronapandemie treft ons allemaal. Maar Zuid-Afrika is het afgelopen jaar extra hard getroffen. De economie van Zuid-Afrika is ingestort en de coronacrisis lijkt de kloof tussen arm en rijk alleen maar te vergroten. Vooral de kinderen in Zuid-Afrika hebben het extra zwaar te verduren. Miljoenen kinderen gaan dagelijks met honger naar bed. Vaak eten ze alleen maar maïspap, en niet eens elke dag. Eén op de vier kinderen in Zuid-Afrika kampt met een groeistoornis als gevolg van te weinig of eenzijdige voeding. En dit is door de coronapandemie alleen maar toegenomen.

Gelukkig zijn er de MAMAS: lokale vrouwen die zich met liefde en aandacht ontfermen over deze kinderen. Zij zorgen voor dagelijkse maaltijden, medische zorg, onderwijs en een veilige omgeving om in te spelen. En die hulp krijgen de kinderen niet één jaar, maar van nul tot volwassenheid. Zodat ze de kans krijgen op een gezonde en kansrijke toekomst.

Eigen moestuin

De MAMAS hebben tijdens de crisis, met onder andere voedselpakketten, duizenden mensen in leven gehouden, maar uiteindelijk is dit geen duurzame oplossing. Daarom leggen de MAMAS moestuinen aan bij de meest kwetsbare gezinnen, zodat ze zelfredzaam worden en een gevoel van eigenwaarde krijgen. Elk klein stukje grond wordt benut, in de overvolle townships, op het platteland en zelfs oude autobanden worden opgevuld met aarde en plantjes. De kool, spinazie en wortelen schieten overal uit de grond. Langzaam kleuren de sloppenwijken groen.

In 'Tijd voor MAX' onder andere het verhaal van de 30-jarige Thelma. Na het overlijden van haar man leeft ze in grote armoede. Ze vertelt dat de laatste week van iedere maand het geld écht op is. Haar vier kinderen gaan regelmatig zonder eten naar bed. Als MAMA Babes over deze situatie hoort, komt ze meteen in actie. Met een eigen moestuin kan het gezin voortaan zelf voor gezond eten zorgen.

Kinderarts Inès von Rosenstiel vertelt hoe belangrijk deze vorm van hulp is voor de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen in Zuid-Afrika.

Over Kinderfonds MAMAS

Kinderfonds MAMAS is op verzoek van oud-president Nelson Mandela opgericht en steunt de ideeën en de aanpak van de meer dan 2.200 krachtige vrouwen in 59 prachtige projecten verspreid over heel Zuid-Afrika. Samen vormen zij de Beweging van Hoop die Zuid-Afrika van onderaf verandert. De lokale MAMAS weten zelf wat nodig is. Kinderfonds MAMAS ondersteunt hen bij het realiseren van hun eigen plannen. Kinderfonds MAMAS wil in Zuid-Afrika hard groeien, maar in Nederland klein blijven.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderfonds MAMAS.

'Tijd voor MAX', woensdag 20 oktober om 17.10 uur op NPO 1.