'Tijd voor MAX' in het teken van CliniClowns

Donderdag 6 oktober staat 'Tijd voor MAX' om 17.10 uur op NPO 1 in het teken van CliniClowns. Met hun verbeeldingskracht zorgen zij dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen.

Jack van Gelder is al meer dan 20 jaar een bevlogen ambassadeur. Hij heeft de impact van de clowns van dichtbij gezien en vertelt hierover in de studio. De 21-jarige Kayleigh, die als kind veel steun had aan de CliniClowns tijdens de vele ziekenhuisopnames, treedt op.

In 'Tijd voor MAX' zien we hoe het vak van CliniClown veel meer is dan het brengen van een lach. Zo gaan we mee naar Kempenhaeghe, een Academisch Centrum waar onder meer kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking wonen. De CliniClowns weten op een bijzondere manier contact te maken met kinderen die zich vaak niet gezien en onbegrepen voelen. 'CliniClowns brengen een lach en afleiding, maar ook warmte en genegenheid. En ieder kind vraagt daarbij zijn eigen benadering. Het ene kind is meer gebaat bij klein en subtiel, de ander wil meer actie, lekker even keten', aldus Jack van Gelder.

Ook volgen we CliniClowns Noena en Mimus die met veel liefde en respect spelen voor mensen met dementie in zorgcentrum Thebe Eikenbosch. Ze stemmen hun spel af op de belevingswereld van de bewoners en maken oprecht contact. Dementiedeskundige Annemarie Bolder is onder de indruk van de verbeeldingskracht van de CliniClowns. 'Het is niet alleen het bezoek zelf, ook erna zie je duidelijk een positief effect op de sfeer en de mensen.'

De 21-jarige Kayleigh lag als kind veel in het ziekenhuis. Tijdens haar vele behandelingen had ze veel steun aan de bezoeken van de CliniClowns. 'Ze kwamen regelmatig aan mijn bed en elke keer voelde dat als een moment van ontlading. Een ‘vrij’ moment tussen alle onderzoeken, dokters en infuuspiepjes. Zo was ik even in een andere wereld en vergeten in welke ellende ik me eigenlijk bevond', aldus Kayleigh. Om de CliniClowns te bedanken zingt ze speciaal voor hen een lied in 'Tijd voor MAX'.

'Tijd voor MAX', donderdag 6 oktober om 17.10 uur op NPO 1.