'Tijd voor MAX' in het teken van aids

Foto: © Omroep MAX 2018

Woensdag 18 december om 17.10 uur op NPO 1 vraagt 'Tijd voor MAX' in samenwerking met Aidsfonds aandacht voor kinderen met het hiv-virus.

Bijna de helft van de kinderen met hiv, krijgt vooral in Afrika, geen levensreddende medicijnen. Lokale buurthelpers proberen, met hulp van Aidsfonds zoveel mogelijk kinderen op te sporen in afgelegen dorpen en hen goede medische hulp te geven. Presentator Natasja Froger en zanger Jim van der Zee zijn te gast in de 'Tijd voor MAX'-studio.

Natasja Froger bezoekt voor 'Tijd voor MAX' de buurthelpers in Kenia. Het land lijdt onder de op drie na grootste hiv-epidemie ter wereld. Ze ontmoet Margareth, een vrouw die vier kinderen en haar man is verloren aan aids. Nu zet deze sterke vrouw alles op alles om anderen dit leed te besparen. Ze is de steun en toeverlaat voor mensen in haar buurt en probeert zoveel mogelijk mensen in haar omgeving aan te sporen zich te laten testen op hiv.

In deze speciale uitzending van 'Tijd voor MAX' ook een optreden van zanger en gitarist Jim van der Zee. Hij zingt Mr. Blue, het nummer dat René Klijn kort voor zijn dood zong met Paul de Leeuw. Hij stierf 1992 aan de gevolgen van aids. Aids kreeg met dat nummer een gezicht in Nederland.

Over Aidsfonds

Door het ondersteunen van lokale buurthelpers probeert Aidsfonds duizenden kinderen te vinden die nu nog geen goede zorg krijgen. De buurthelpers hebben de kennis hiv te herkennen en bieden met veel liefde de zorg die nodig is. Zo worden duizenden kinderen getest, krijgen ze levensreddende medicijnen en blijven ze hun behandeling volhouden. Aidsfonds steunt buurthelpers in onder andere Zimbabwe, Mozambique, Oeganda, Kenia, Zuid-Afrika en Nigeria.

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Aidsfonds.

'Tijd voor MAX', woensdag 18 december om 17.10 uur op NPO 1.