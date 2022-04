'Tijd voor MAX': goede gezondheidszorg voor iedereen

Donderdag 21 april staat 'Tijd voor MAX' vanaf 17.10 uur op NPO 1 volledig in het teken van het tekort aan medische zorg in Afrika. Ambassadeur van Amref Flying Doctors: Saskia Noort is te gast.

Zij zet zich in voor een gezonde toekomst voor mensen in Afrika en vertelt onder andere over haar ontmoetingen met lokale zorghelden in Tanzania. Ook Jelle Stekelenburg, die jarenlang als arts in Zambia werkte, is te gast. En Alain Clark treedt op met een speciaal voor deze uitzending geschreven nummer.

Wie in Nederland ziek is, kan erop vertrouwen dat er een dokter klaarstaat en dat hij of zij de zorg verleent die nodig is. In Afrika is dat anders. Vergeleken met de rest van de wereld zijn hier de minste artsen, verpleegkundigen en verloskundigen per inwoner. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Hierdoor overlijden veel mensen aan ziekten die voorkomen of goed behandeld kunnen worden, zoals diarree, mazelen of longontsteking. Veel jonge vrouwen overlijden tijdens hun zwangerschap of bevalling, omdat zij niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van David. Hij verloor zijn vrouw tijdens haar zwangerschap, omdat er in zijn dorp op het platteland van Kenia geen zorg dichtbij is. Hij bleef alleen achter met hun twee kinderen.

Daarom leidt Amref Flying Doctors, naast medisch personeel in de ziekenhuizen, duizenden lokale zorgverleners op. Dit gebeurt zowel via klassikale lessen als via de mobiele telefoon. Deze lokale zorgverleners geven basiszorg, begeleiden zwangere vrouwen en geven voorlichting over bijvoorbeeld voeding en het belang van een goede hygiëne.

Eén van deze vrouwen is Stella. Ze heeft zelf vier kinderen en is al tien jaar lokale zorgverlener in haar dorp. Ze krijgt training van Amref Flying Doctors en is heel gedreven om haar gemeenschap zo goed mogelijk te helpen. In 'Tijd voor MAX' zien we hoe belangrijk haar zorg was voor de kleine baby Felix. Hij blijkt ondervoed en een longontsteking te hebben. Dankzij Stella’s hulp is hij op tijd in een ziekenhuis.

Over Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors zet zich in voor een gezond en sterk Afrika. Het is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Samen met hen zoeken ze naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af. Want alleen wie gezond is, kan ontsnappen aan armoede.

Deze uitzending van 'Tijd voor MAX' wordt mede mogelijk gemaakt door Amref Flying Doctors.

'Tijd voor MAX', donderdag 21 april om 17.10 uur op NPO 1.