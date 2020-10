Tien bekende Nederlanders showen hun fotografiekunsten in 'Het Perfecte Plaatje'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Morgenavond start het vijfde seizoen van 'Het Perfecte Plaatje' waar maar liefst tien bekende Nederlanders met elkaar concurreren om een fotoreportage in National Geographic Magazine te winnen.

Onder leiding van Tijl Beckand moeten de fotografen in spe iedere week twee opdrachten uitvoeren om te laten zien dat zij de beste foto's kunnen maken.

Art Rooijakkers, Bert van Leeuwen, Bibi Breijman, Janny van der Heijden, Miljuschka Witzenhausen, Patricia Paay, Raymond van Barneveld, Soy Kroon, Stefano Keizers en Victoria Koblenko trappen de eerste aflevering af met twee verschillende opdrachten. Bij de eerste opdracht maken ze portretten van elkaar die zo mannelijk of vrouwelijk mogelijk moeten zijn. Vervolgens gaan ze aan de slag met high speed camera's. Tien objecten, van tuinkabouters tot tomaten, worden kapotgeschoten en het is de taak van de BN’ers om dat moment van impact zo goed mogelijk vast te leggen. Hoe verloopt de samenwerking? Wie heeft er talent? Wie verrast ons dit seizoen? Dat is dinsdagavond 13 oktober om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Ook dit seizoen worden alle foto’s met een scherp oog beoordeeld door celebrityfotograaf William Rutten en documentairefotograaf en Zilveren Camera-winnaar Cynthia Boll. Zij worden iedere week bijgestaan door wisselende gastjuryleden met hun eigen expertise die de deelnemers gaan helpen met nuttige tips en tricks.

De winnaar van 'Het Perfecte Plaatje' seizoen 5 wint een fotoreportage in National Geographic Magazine. Wie kan zich in het rijtje van Humberto Tan, Estelle Cruijff, Patty Brard en Jamie Westland voegen en zich de winnaar van 'Het Perfecte Plaatje' 2020 noemen?

'Het Perfecte Plaatje' wordt geproduceerd door ITV Studios en is mede mogelijk gemaakt door Canon Nederland en Kamera Express.

'Het Perfecte Plaatje', dinsdag 13 oktober om 20.30 uur bij RTL 4.