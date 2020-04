'The Lost Women of NXIVM: Rumors vs. Reality' op Dplay

Wat leek als een ideële zelfhulpgroep gericht op persoonlijke ontwikkeling, bleek in werkelijkheid een duistere sekte die verantwoordelijk zou zijn voor fraude, onvrijwillige seks met de vrouwelijke leden en zelfs het brandmerken van hun lichaamsdelen.

Hun leider Keith Raniere werd in 2018 gearresteerd in Mexico, net als later enkele vooraanstaande leden onder wie Smallville-actrice Allison Mack en miljardairsdochter Clare Bronfman. Na hun arrestaties kwam de geruchtenstroom op gang over wat er allemaal plaats zou hebben gevonden achter de schermen van deze organisatie die luisterde naar de naam NXIVM (spreek uit ‘nexium’).

Wat is er allemaal waar van de verhalen die werden verteld? Kon Keith Raniere inderdaad de vrouwen hypnotiseren met zijn stem? Werden daadwerkelijk alle vrouwen gebrandmerkt met diens initialen? En hoe zit het met de vermeende banden die de Dalai Lama zou hebben met deze organisatie?

De korte special 'The Lost Women of NXIVM: Rumors vs. Reality' spreekt met voormalige leden en andere directbetrokkenen en probeert zo de feiten van de fabels te scheiden.

'The Lost Women of NXIVM: Rumors vs. Reality', vanaf vrijdag 1 mei op Dplay.