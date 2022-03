The Greatest Hits: een maand lang de grootste muziekfilms te zien bij Net5

Na het succes van vorig jaar komt 'The Greatest Hits' in april terug bij Net5. De maand staat volledig in het teken van muziek waarin de grootste muziekfilms zijn te zien met onder andere 'Bohemian Rhapsody', 'A Star is Born', 'The Bodyguard' en 'Mamma Mia'!

Maar ook de twee premières Judy, waarin hoofdrolspeler Renée Zellweger voor haar rol een Oscar, Golden Globe en BAFTA Award ontving, en 'Blinded by the Light'. Naast de films staan ook inspirerende en ontroerende muziekdocumentaires op de planning van top artiesten als Ariane Grande, Lady Gaga, Whitney Houston en Tina Turner. Verder duikt Net5 samen met onder meer Gerard Ekdom, Birgit Schuurman en Bastiaan en Tooske Ragas de muziekarchieven in met The Greatest Hits: met stip op 1. Ook schakelt de zender live over naar Las Vegas waar 64th Annual Grammy Awards uitreiking plaatsvindt.

The Greatest Hits: met stip op 1

Vanaf woensdag 30 maart gaan verschillende BN’ers terug in de tijd in The Greatest Hits: met stip op 1. Hierin komen de leukste, meest spraakmakende en verrassende nummer 1 hits uit de jaren 80, 90 en zero’s voorbij. Ze bekijken videoclips van nummer 1 hits uit die tijd en reageren met een persoonlijk verhaal of hilarische anekdote. Weten zij bijvoorbeeld nog dat het pizzalied van André van Duin in 1993 op nummer 1 stond?

Live: 64th Annual Grammy Awards

Op zondag 3 april om 02.00 uur ’s nachts is live de uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen ter wereld te zien. Cabaretier en presentator Trevor Noah keert opnieuw terug als ceremoniemeester van de 64e editie. Verder zijn er optredens van onder meer Billie Eilish, H.E.R., Nas, en Chris Stapleton. De samenvatting is op woensdag 6 april om 22.30 uur te zien.

Muziekdocumentaires

De hele maand april zendt Net5 muziekdocumentaires uit van de grootste popsensaties waarin de kijker een inkijkje krijgt van de opkomst, en soms ook neergang:

30 maart – Adele: A New Chapter

13 april – Ariane Grande: In Grande Style

20 april – Lady Gaga: Glory

22 april – Whitney Houston: As I Am

27 april – Tina Turner: Simply the Best.