'The Great British Bake Off' seizoen 11 van start bij MAX

MAX zendt seizoen 11 van 'The Great British Bake Off' uit! Met een nieuw gezicht dit seizoen: Matt Lucas. Samen met de vertrouwde Noel Fielding neemt hij de presentatie op zich.

Paul Hollywood en Prue Leith zijn als juryleden wederom van de partij. De Britse variant van 'Heel Holland Bakt' is vanaf donderdag 27 mei wekelijks om 20.30 uur te zien op NPO 1.

De populaire Britse tv-serie is terug met een nieuwe lading amateurbakkers, die elke week racen tegen de klok om een signatuuropdracht, een technische opdracht en een spektakelstuk te creëren. Allemaal proberen ze juryleden Paul Hollywood en Prue Leith te imponeren met hun vaardigheden en creativiteit. Kunnen ze omgaan met de druk? De gevatte presentatoren Matt Lucas, die zijn presentatiedebuut in de Bake Off heeft, en Noel Fielding helpen om de druk van de ketel te halen.

Aflevering 1: Cakeweek

'The Great British Bake Off' begint met de cakeweek. In de signatuuropdracht mogen de bakkers hun eigen draai geven aan de klassieke battenberg: een rechthoekige cake omhuld met marsepein. Alle soorten cake en smaken zijn toegestaan, als er binnenin maar een patroon te zien is. De eerste technische opdracht is een fruitcake; de bakkers moeten zes kleine omgekeerde ananascakejes bakken, elk met een schijf ananas erop en doortrokken van karamelsiroop. Voor het spektakelstuk maken ze een eerbetoon aan hun helden; een 3D-hoofd van cake.

'The Great British Bake Off' – seizoen 11 (10 afleveringen), vanaf donderdag 27 mei om 20.30 uur op NPO 1.