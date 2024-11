'The agent of Happiness' – het bruto nationaal geluksindex van Bhutan in de Boeddhistische Blik

Wat is geluk? En kun je dat met cijfers vatten? In het boeddhistisch koninkrijk Bhutan is dat precies wat ze doen. Hier heeft men de 'bruto nationaal geluks index' uitgevonden om te meten hoe gelukkig de bevolking werkelijk is.

Amber en zijn collega Guna reizen als agenten van deur tot deur om mensen naar hun geluk te vragen. We volgen hen op een adembenemende reis door het Bhutanese landschap en worden herinnerd aan de kwetsbaarheid en schoonheid van geluk.

Lange tijd was Bhutan gehuld in mysterie. Tot het land in 2008 een constitutionele boeddhistische monarchie werd. De afgelopen jaren is Bhutan steeds bekender geworden vanwege haar ontwikkelingsfilosofie en de abstracte wetenschap van geluk, te meten met het 'bruto nationaal geluksindex', die in de jaren '90 door de koning werd gecreëerd. Binnen Bhutan wordt het geluk van de burgers gemeten door geluksonderzoekers die door het land reizen en de lokale bevolking een formulier voorleggen. Op basis van de resultaten worden vijfjarenplannen opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het land.

Terwijl Amber en Guna van afgelegen bergdorpen tot bruisende steden trekken om hun missie als geluksonderzoekers te volbrengen, ontmoeten ze de meest uiteenlopende mensen en verhalen: van een transgender danseres die haar identiteit omarmt, tot een boer met drie vrouwen die allen hun eigen weg naar geluk zoeken. We leren een tienermeisje kennen dat worstelt met de alcoholverslaving van haar moeder, en een weduwnaar die zijn verdriet probeert te verwerken door zich te verdiepen in spiritualiteit.

Terwijl Amber de geluksformulieren aandachtig invult, ontvouwt zich langzaam maar zeker een zoektocht naar zijn eigen geluk. Want wat betekent geluk eigenlijk voor hem? Ondanks zijn 40-jarige leeftijd verlangt hij nog steeds naar een gelukkig huwelijk, en heeft hij er alles voor over om het geluk in de liefde te vinden.

Met schitterende beelden van het betoverende Bhutan en een uiteenzetting van haar gelukscultuur, is 'The agent of happiness' een documentaire die zowel inspireert als ontroert. De film brengt de verhalen van de Bhutanese bevolking tot leven, en laat zien hoe zelfs in moeilijke tijden geluk een centraal doel blijft.

De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'De Boeddhistische Blik: The agent of happiness' is op donderdag 21 november te zien bij KRO-NCRV om 22.20 uur op NPO 2.