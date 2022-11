Terug op 24Kitchen in het nieuwe jaar: 'Snel met Miljuschka - Frisse Start!'

Met straks in januari de feestdagen achter de rug, wil je het beginnende kalenderjaar natuurlijk met een frisse start ingaan.

Een vaak voorkomend voornemen voor het nieuwe jaar is om gezonder en gevarieerder te koken, dit jaar maakt 24Kitchen-chef, Miljuschka Witzenhausen het je een stuk makkelijker je voornemen vol te houden. Gezond en lekker eten hoeft namelijk niet moeilijk, saai of ongezond te zijn. Eet die kliekjes na de feestdagen maar op, want vanaf 9 januari krijg je samen met Miljuschka weer structuur, ritme en plezier in het koken!

Zo leren we bijvoorbeeld een lekkere carpaccio van courgette en venkel met citroen te maken. Daarnaast komen er ook Aziatisch geïnspireerde gerechten zoals de spicy tonijn poké bowl en de knapperige rauwe groente salade met frisse gember-kurkuma dressing voorbij. Miljuschka laat je uiteraard ook kennis maken met heerlijke toetjes! Zoals de brownies met een laagje frambozen-chia jam of een roze grapefruit, kaneel en honing amandeltaart. Alleen maar gerechten die van koken een feestje maken, precies zoals je van Miljuschka gewend bent!

Kijk 'Snel met Miljuschka - Frisse Start’ vanaf 9 januari, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.