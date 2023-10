Terug naar de oorspronkelijke basis in 'Ondertussen aan de Hofvijver'

Een groot deel van het Binnenhof is nu al een flinke tijd onbewoond en dat is voor architecten en aannemers het uitgelezen moment om alle geheimen van het complex te ontrafelen en zich te verdiepen in de oorsprong van de gebouwen.

In de zesde aflevering van 'Ondertussen aan de Hofvijver' is te zien hoe de oorspronkelijke basis van het pand bloot komt te liggen en het uitgangspunt vormt voor het ontwerp van de renovatie. Samen met Lilian Marijnissen blikt Splinter Chabot terug op haar tijd in het gebouw van de Tweede Kamer. Ze brengen onder andere een bezoek aan de Handelingenkamer. Ook gaat hij op pad met politiek journalist Jaïr Ferwerda die samen met Splinter anekdotes ophaalt en het Binnenhof toch wel erg mist als werkplek.

Terug naar de basis

Architecten Janneke Bierman en Sander Nelissen laten zien hoe zij op eigen wijze de historie van de Tweede Kamer weer tot leven willen brengen in het nieuwe ontwerp. Maar zonder het werk van verschillende experts komen de architecten daar niet. Kleurhistorisch onderzoeker Lisette Kappers krabt de verflagen in het voormalig ministerie van Koloniën weg en legt zo de oorspronkelijke kleur van het pand bloot. In datzelfde pand doet architectuurhistoricus Natasja Hogen onderzoek naar het ingenieuze en innovatieve klimaatsysteem uit de 19e eeuw dat uitliep op een complete mislukking. Kunnen de architecten van nu nog iets met dat systeem van toen? Ook starten de archeologen met opgravingen bij de voormalig Hofkapel. De skeletten en andere vondsten vertellen hen meer over wat er zich allemaal op het Binnenhof heeft afgespeeld.

Bijzondere herinneringen

Met Lilian Marijnissen gaat Splinter terug naar haar oude werkkamer, die een grimmige geschiedenis kent omdat de NSB in de Tweede Wereldoorlog daar huisvestte. Ook gaan ze samen naar een van Lilians favoriete plekken op het Binnenhof: de Handelingenkamer, een prachtige oude bibliotheek waar alle historische debatverslagen terug te vinden zijn.

Tot slot Jaïr Ferwerda. Hij mist het Binnenhof als werkplek en laat Splinter zien op welke plekken hij mooie herinneringen koestert. Zo brengen ze een bezoek aan de voormalige vrijdenkersruimte van de VVD en gaan ze op zoek naar de zolderkamer waar Rita Verdonk haar laatste dagen op het Binnenhof spendeerde.

'De Kunst van het Binnenhof'

Na de uitzending is op NPO 2 Extra ook de spin-off 'De Kunst van het Binnenhof' te zien. In 'De Kunst van het Binnenhof' neemt Splinter een kijkje bij het schoonmaken en onderzoeken van het immense kunstwerk dat de plenaire zaal van de Tweede Kamer op het Binnenhof siert: De oneindige ruimte van Rudi van de Wint. Hoe zorgt het team van restaurateurs dat dit werk piekfijn door de renovatie komt en nog decennia mee kan? En met Lex van Tilborg, conservator van het Haags Historisch Museum, bespreekt Splinter de grootschalige renovatieplannen uit de 19e en 20ste eeuw die uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd.

Ieder kwartaal nieuwe update

In 'Ondertussen aan de Hofvijver' - in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV - volgt presentator Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof op de voet. Het programma is gedurende de hele periode van de renovatie drie keer per jaar op televisie met een nieuwe uitzending. Online op avrotros.nl deelt Splinter een aantal keer per jaar een update. De eerste vijf afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start.

'Ondertussen aan de Hofvijver', vrijdag 7 oktober om 20.40 uur bij AVROTROS op NPO 2.

'De Kunst van het Binnenhof', vrijdag 7 oktober direct na de aflevering op NPO 2 Extra.