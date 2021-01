Terug naar Beau in 'Vier Handen Op Eén Buik'

Terug naar Beau in 'Vier Handen Op En Buik'

In deze aflevering gaat Kim-Lian van der Meij terug naar Beau. Het voormalige feestbeest was niet gelijk voorbereid op het moederschap. Tijdens haar zwangerschap was ze vooral bezig met wanneer ze eindelijk weer een baco kon drinken.

Sinds de komst van haar zoontje Jayce heeft ze het moederschap echter helemaal omarmd. Daarnaast heeft ze haar toekomstbeeld helemaal omgegooid. Ze wil geen kleuterjuf meer worden, maar ze wil bij de politie. Kim-Lian heeft iets bedacht om haar een voorproefje te geven op haar droombaan.

Isa Hoes gaat terug naar Romy. De Amsterdamse heeft haar hele leven geworsteld met depressie en zelfbeschadiging. De komst van haar kindje beschouwde ze dan ook als wonder. Hij gaf haar weer hoop. Zal ze de tijd van haar depressie nu helemaal achter zich hebben gelaten? En hoe gaat het met haar zoontje Denny?

En Monica Geuze gaat weer op pad met Roos. Destijds was Roos samen met haar ex-vriend. Die relatie was nooit echt stabiel want ze hadden vaak ruzie. Dit is dan ook totaal verleden tijd, ze durft weer voor zichzelf te kiezen en leerde weer van zichzelf te houden. Monica is razend benieuwd hoe het met haar school, haar dochtertje en met haar angsten gaat.

Tot slot gaat de zwangere Kim Kötter langs bij Isalyn, die momenteel ook zwanger is van haar tweede kindje! Viereneenhalf jaar geleden ontmoette Kim, Isalyn en haar toenmalige vriend Johnny. De twee gingen uit elkaar maar ze vond opnieuw de liefde en er is dus zelfs een kleine op komst. Het vinden van werk dat bij haar paste was destijds nogal een uitdaging. Met Kim bespreekt ze hoe het met haar gaat en hoe ze de toekomst voor zich ziet.

'Vier Handen Op Één Buik', dinsdag 26 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.