Terug bij MAX: 'PubQuiz' met Sybrand Niessen

Op vrijdag 1 januari om 22.10 uur op NPO 1 start er een gloednieuw seizoen van 'MAX PubQuiz'! In een gezellige kroegsfeer dagen elke week zes teams elkaar uit.

Wie hebben samen de meeste kennis paraat? De winnaars van elke aflevering zullen op 12 februari strijden om de felbegeerde MAX Pubquiz Trofee. Ook ditmaal presenteert Sybrand Niessen 'MAX PubQuiz'. Hij wordt bijgestaan door een bekende barman of -vrouw. Dat zijn dit seizoen Wolter Kroes, Evi Hanssen, Stef Bos, Shirma Rouse, Roué Verveer, Marlijn Weerdenburg en André van Duin. En er is livemuziek onder leiding van Jan Rietman.

De pubquiz blijft in Nederland razend populair. Ook in coronatijd wordt er door jong en oud veel online gespeeld. Vragen in 'MAX PubQuiz' gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen: wie is de meest succesvolle Olympiër aller tijden, hoeveel beschuit zit er in een bakkersdozijn, hoeveel gulden was een daalder waard en in welk land bevindt zich de grootste vulkaan ter wereld?

Zes teams bestaande uit twee personen (uit hetzelfde huishouden) nemen het in 'MAX PubQuiz' tegen elkaar op. In rondes van vier vragen wordt de kennis getest op het gebied van muziek, geschiedenis, sport en eten & drinken. En ook een puzzelronde ontbreekt niet. Hoe goed zijn de teams op elkaar ingespeeld?

'MAX PubQuiz', vanaf vrijdag 1 januari wekelijks op NPO 1.