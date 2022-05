Terug bij MAX: jubilerend 'Met het Mes op Tafel'

Een week nadat het programma zijn 25ste verjaardag viert, keert 'Met het Mes op Tafel' op maandag 9 mei terug op de buis. Vier weken lang is er aandacht voor deze verjaardag; uiteenlopende oude fragmenten én Joost Prinsen passeren de revue.

Kennis hebben, goed kunnen rekenen, slim kunnen spelen en een getalenteerd bluffer zijn: dat zijn de karaktereigenschappen waarover een kandidaat van 'Met het Mes op Tafel' moet beschikken. Drie deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag strijden op donderdag in de finale om een bonus.

De deelnemers kunnen vragen verwachten in de categorieën: aardrijkskunde, ambachten, beeldende kunst, film, geloof & bijgeloof, geschiedenis, hoe was het ook weer?, levende natuur, literatuur, schone schijn, muziek, rekenen & taal, sport, televisie en wetenschap & techniek.

25 jaar 'Met het Mes op Tafel'

Op maandag 2 mei is 'Met het Mes op Tafel' jarig; 25 jaar is het populaire programma dan op de Nederlandse televisie te zien. Tot 2015 werd de quiz gepresenteerd door Joost Prinsen, inmiddels staat Herman van der Zandt al enige tijd aan het roer. Leuk detail: laatstgenoemde deed in 1998 als kandidaat mee aan Het Mes.

Meedoen aan 'Met het Mes op Tafel'? Dat kan! Kijkers die over stalen zenuwen beschikken en mee willen doen kunnen zich hier aanmelden.

'Met het Mes op Tafel' (25 jaar), vanaf maandag 9 mei om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.