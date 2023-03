Sybrand Niessen duikt de kroeg in voor een nieuw seizoen 'MAX PubQuiz'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2022

In een gezellige kroegsfeer dagen elke week zes teams elkaar uit in 'MAX PubQuiz'. Presentator Sybrand Niessen wordt wekelijks bijgestaan door een bekende barman of -vrouw, dit seizoen zijn dat: Kim-Lian van der Meij, Jörgen Raymann, Babette van Veen, Dave von Raven, Fenna Ramos, Karin Bloemen en Carrie ten Napel.