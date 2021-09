Surinaamse president Chan Santokhi in 'College Tour'

In het KRO-NCRV programma 'College Tour', laat de Surinaamse president Chan Santokhi weten koning Willem-Alexander uitgenodigd te hebben een bezoek te brengen aan zijn land. 'De koning reageerde heel enthousiast', zegt Santokhi in College Tour, waar hij onder leiding van presentator Twan Huys in gesprek ging met studenten.

'De officiële uitnodiging aan koning Willem-Alexander en premier Rutte om Suriname te bezoeken volgt direct als ik weer terug ben. U zult de koning snel in Suriname zien.'

President Santokhi bracht afgelopen week een werkbezoek aan Nederland. Hij sprak onder meer met demissionair premier Mark Rutte, het bedrijfsleven en bracht een bezoek aan Paleis Noordeinde. Vlak voordat hij terugvloog naar Suriname gaf hij in 'College Tour' een interview in de Beurs van Berlage in Amsterdam aan een grote groep studenten.

In 'College Tour' vertelt de Surinaamse president dat onder het bewind van voormalig president Desi Bouterse de Nederlands-Surinaamse relatie bekoelde tot een dieptepunt. 'We hebben de afgelopen week laten zien hoever we kunnen gaan met onze samenwerking. Dat mag best bekroond worden met een bezoek van de koning', meent Santokhi.

'Koning Willem-Alexander verwekt in Suriname'

De Surinaamse President kwam er in 'College Tour' achter dat koning Willem-Alexander zelf Surinaamse roots heeft. Prinses Beatrix en Prins Claus vierden er samen hun huwelijksreis, en precies negen maanden later werd de kroonprins geboren. Santokhi vertelt lachend dat hij 'meteen een klik voelde' met de koning en veel 'positieve energie' van hem kreeg.

