'Sunday Docs: Ted Bundy: Mind Of A Monster' op Discovery

In januari zendt Discovery weer een aantal spraakmakende documentaires uit op de zondagavond. De eerste in de rij is 'Ted Bundy: Mind Of A Monster'.

Ted Bundy geldt als een van de gruwelijkste seriemoordenaars uit de recente geschiedenis. Hoewel hij zelf vlak voor zijn terechtstelling maar liefst twintig moorden bekende, wordt geschat dat het werkelijk aantal dodelijke slachtoffers nog vele malen hoger ligt.

De documentaire 'Ted Bundy: Mind Of A Monster' schijnt nieuw licht op deze duistere zaak door te spreken met direct betrokkenen. Ook vrienden en familieleden van een aantal slachtoffers hebben voor het eerst ingestemd met een interview. De aangrijpende getuigenissen worden afgewisseld met geluidsopnames van Ted Bundy zelf. Het geeft een schokkend inkijkje in wat er werkelijk omging in het hoofd van dit monster.

'Ted Bundy: Mind Of A Monster', zondag 5 januari om 23.00 uur op Discovery.