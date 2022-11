Stichting Signi Zoekhonden tegengewerkt door de overheid bij het opsporen van vermiste mensen in KRO-NCRV 2Doc: 'ZOEK!'

Dierenarts Esther van Neerbos van Stichting Signi Zoekhonden, zoekt op elk vrij moment samen met vrijwilligers en haar vijf honden naar vermiste mensen. Haar honden zijn speciaal getraind in het herkennen van dode lucht, in het bijzonder dode lucht onder water.

Dankzij Esthers tomeloze inzet lost ze regelmatig vermissingen op en maakt ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

In Nederland worden jaarlijks tussen de 16.000 en de 20.000 mensen als vermist opgegeven bij de politie. Het overgrote deel hiervan wordt binnen 48 uur gevonden of keert huiswaarts. Een klein deel van de vermissingen wordt niet binnen enkele weken opgelost en enkele tientallen personen verdwijnen jaarlijks voorgoed.

Dat de politie stopt met zoeken en in sommige gevallen pas laat of zelfs helemaal niet gaat zoeken is onverdraaglijk voor de achterblijvers van een vermissing. De inzet van Signi Zoekhonden is voor veel achterblijvers de enige kans om nog te weten te komen wat er met hun geliefde is gebeurd.

De thuisbasis van Esther en haar levenspartner Janette ligt in de bossen bij Helmond. Te midden van hun vijf honden wordt daar gegeten, tv gekeken en geslapen voordat een volgende werk- en zoek dag zich aandient. Dagelijks traint Esther voor dag en dauw de honden. Janette zorgt ervoor dat de dierenkliniek die ze samen runnen op rolletjes loopt en dat alles klaarstaat voordat de eerste patiënten komen. Tussen de consulten door coördineert Esther de zoekacties rondom lopende- en nieuwe vermissingszaken.

Elk weekend gaat Esther zoeken naar vermiste mensen, maar door haar gedreven zoeken komt ze regelmatig in conflict met een overheid die worstelt met het fenomeen van de burgerspeurder. Ze krijgt het aan de stok met instanties die boetes uitdelen en zo proberen haar het zoeken onmogelijk te maken. Ook het thuisfront roert zich. Janette wil dat Esther minder tijd aan het zoeken besteedt.

Filmmaker Mariëtte Faber volgt Esther tijdens haar indrukwekkende strijd om het voortbestaan van haar zoekpraktijk.

'KRO-NCRV 2Doc: ZOEK!' is geregisseerd door Mariëtte Faber en een productie van Windmill Film in samenwerking met KRO-NCRV, met steun van het CoBo Fonds.

De documentaire ging in première op Film By The Sea en eindigde op de tweede plaats in de publieksenquête.

'2Doc: ZOEK!', maandag 7 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.