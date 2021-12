Stefano Keizers en Johan Goossens toegevoegd aan Roast-panel van 'The Comedy Central Roast of Hans Klok'

Naast Karin Bloemen, Henry van Loon, Sjaak en Henk Westbroek zijn er nu wederom twee nieuwe namen bekend gemaakt door Comedy Central die plaatsnemen in het Roast Panel van 'The Comedy Central Roast of Hans Klok': Cabaretiers Stefano Keizers en Johan Goossens.

Deze mannen hebben het volle pakket meegekregen, ofja, er is in ieder geval geen gebrek aan een volle dosis humor en een enorm stel hersenen. Zo hebben beide heren ooit meegedaan aan 'De Slimste Mens'. Maar zijn ze goed genoeg om de snelste illusionist ter wereld te slim af te zijn? Wie er naast Karin, Henry, Sjaak, Henk, Stefano en Johan de gok gaan wagen in het Roast-panel wordt in de komende weken bekend gemaakt.

Stefano Keizers is pas 6 jaar oud, maar heeft in die korte tijd voor meer ontregeling gezorgd dan velen van ons in een heel leven zouden kunnen veroorzaken. Stefano werd gecreëerd door Gover Meit, en heeft twee cabaretprogramma’s gemaakt, die het publiek in een mix van euforie en verbijstering achterlieten. Als gast in tv-programma’s maakt hij minstens zo veel indruk: Stefano was een vervreemdende Maestro, een steeds van uiterlijk wisselende Slimste Mens en een uitgesproken kandidaat in Expeditie Robinson.

De grote vraag is: wat voor Roaster zal hij zijn?

Stefano Keizers: 'Stefano Keizers heeft heel veel zin in de roast! Net als de rest van Nederland verheugt hij zich vooral op het stukje van Peter Pannekoek.'

Johan Goossens schitterde op de Roast van Ali B., en heeft beloofd om Hans Klok minstens zo heftig te pakken te nemen. Toen zijn carrière in een dipje zat, ging hij voor de klas staan op een ROC. De krankzinnige dingen die hij daar meemaakte bleek een goudmijn voor zijn hilarische columns en cabaret. Met Johan kun je alle kanten op, want toen hij stopte als docent maakte hij een programma over zijn seksleven. Hoewel hij naast onwaarschijnlijk grappig ook nog eens zeer sociaal betrokken is, durven we te stellen dat hij vooral dat eerste zal laten gelden tijdens zijn roast.

Johan Goossens: 'Sinds de pandemie zeg ik ja tegen elke klus, hoe kut ook. Een goochelaar roasten? Doen we.'

'The Comedy Central Roast of Hans Klok' is op dinsdag 21 december om 20.30 uur te zien op ViacomCBS zender Comedy Central.