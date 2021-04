Staatssecretarissen Mona Keijzer en Ankie Broekers-Knol in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week zijn Mona Keijzer en Ankie Broekers-Knol te gast.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is te gast bij Rick Nieman. Deze week werden de eerste investeringen van het Nationale Groeifonds aangekondigd. De CDA-bewindsvrouw vertelt over Nederlandse innovaties in onder andere waterstof, artificial intelligence en quantumtechnologie.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid is te gast bij 'WNL Op Zondag'. De VVD-bewindsvrouw vertelt over de aanpak van overlastgevende asielzoekers en de dilemma's in het asielbeleid.

Epidemioloog en art-microbioloog Roel Coutinho is te gast bij Rick Nieman. Hoe zou de wereld eruitzien zonder vaccins? Coutinho schreef het boek Vaxx over de geschiedenis van vaccinatieprogramma’s en de strijd tussen pro- en anti-vaxxers.

Chefkok Soenil Bahadoer van sterrenrestaurant De Lindehof en reisondernemer Elske Doets zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Stap voor stap gaat Nederland weer open, deze ondernemers zijn er helemaal klaar voor.

'WNL Op Zondag', zondag 11 april om 10.00 uur op NPO 1.