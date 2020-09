Staatssecretaris Hans Vijlbrief in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is te zien op de zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief is te gast bij Rick Nieman. De bewindsman komt vertellen over alle belastingvoordelen die te vinden zijn in de Miljoenennota. En de belastingmaatregelen die Nederland overeind moeten houden tijdens de crisis

Oud-havenbaron Jan Rijsdijk is te gast bij 'WNL Op Zondag'. De ondernemer wil van zijn vermogen af en ontspullen om uiteindelijk straatarm te sterven. De zakenman wil met zijn vermogen goede doelen en innovatieve ontwikkelingen steunen.

Zorgondernemer Erik-Jan Vlieger en Liane den Haan, kandidaat-lijsttrekker van 50 Plus en directeur ouderenbond Anbo over de nieuwste coronamaatregelen. Ze gaan in discussie over de omgekeerde lockdown. Oftewel kwetsbare ouderen afschermen en vitale jongeren vrij laten.

Acteur William Spaaij is te gast bij Rick Nieman. Deze zondag is de premiere van het stuk 'War of the Worlds'. Het beroemde hoorspel van Orson Welles over een invasie van buitenaardse wezens zorgde in 1938 voor massahysterie.

'WNL Op Zondag', zondag 20 september om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.