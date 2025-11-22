Staatssecretaris Gijs Tuinman bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
zaterdag 22 november 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman, hoogleraar Rob de Wijk over Oekraïne, tech-investeerder Eva de Mol en financieel commentator Martin Visser en neurobioloog Brankele Frank.

Staatssecretaris Gijs Tuinman
Zondagmorgen is staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman over militaire innovaties en investeren in de krijgsmacht. Deze week bezocht hij de internationale wapenbeurs in Rotterdam. 


Rob de Wijk
Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk over het 28-puntenplan waarmee president Trump een einde wil maken aan de oorlog in Oekraine. En de onderhandelingspositie van president Zelensky die geconfronteerd wordt met interne corruptieschandalen. 

Tech-investeerder Eva de Mol
Tech-investeerder Eva de Mol is te gast over de laatste ontwikkelingen in AI. Er klinkt steeds meer kritiek dat AI niet feilloos is en de gebruikers naar de mond praat. Aan de andere kant geeft AI ongekende mogelijkheden. Is AI een vloek of een zegen? 

Martin Visser en Brankele Frank
Deze week werd bekend dat de totale beleggingen van Nederlandse huishoudens nog nooit zo hoog was, ruim 200 miljard euro. Financieel commentator Martin Visser van De Telegraaf over ontwikkelingen op de financiële markten en neurobioloog Brankele Frank over de psyche van de belegger. 

'WNL Op Zondag', zondag 23 november om 10.00 uur op NPO 1.


Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Meer artikels over Omroep WNL
