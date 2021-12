Staatssecretaris Dennis Wiersma te gast in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Staatssecretaris Dennis Wiersma en René Froger

Zondagmorgen zijn demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma en zanger René Froger samen te gast bij Rick Nieman. Over de dure decembermaand, oplopende prijzen, steunpakketten en financiële kwetsbaarheid. De populaire zanger René Froger zet zich als ambassadeur in voor de voedselbanken.

Professor Damiaan Denys

Hoogleraar Damiaan Denys is te gast in 'WNL Op Zondag'. De psychiater komt vertellen over het angstvirus. Over de wereldwijde paniek na de uitbraak van coronamutant Omikron. Hoe leren we om te gaan met het virus?

Columnist Elma Drayer

Columnist Elma Drayer is te gast bij Rick Nieman. Een aantal scholen wil Sinterklaas afschaffen. Het is een van de voorbeelden van cancel culture. Eerder schreef Elma Drayer het boek Witte Schuld over cancel culture en wokeness.

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad

Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad is te gast in 'WNL Op Zondag'. Komende week wordt prinses Amalia 18 jaar en is zij troongerechtigd. Over het koningschap van koning Willem-Alexander, koningin Beatrix en koningin Juliana.

'WNL Op Zondag', zondag 5 december om 10.00 uur op NPO 1.