'Spuiten en Slikken' duikt in de wereld van online daten

In de 'Spuiten en Slikken' documentaireserie 'Seks in de Scene' duikt Jamaal Hussein in de wereld van online daten. Want hoe doe je dit veilig als queer man? Queers zijn, net als hun heteroseksuele leeftijdsgenoten, op zoek naar liefde, genegenheid en seks. Maar waar begin je als je in een dorpje woont en je geen enkele homo kent?

Je wilt experimenteren, je eigen seksualiteit ontdekken en soms wil je dolgraag verliefd worden net als de rest van je vrienden. Datingapps bieden een mooie gelegenheid om jezelf te ontwikkelen op het gebied van seks en liefde, zonder dat iemand erachter hoeft te komen. Met een paar klikken en berichtjes kun je een date regelen, maar dit is niet zonder risico. Want via een scherm weet je nooit zeker wie er aan de andere kant zit en of die degene wel dezelfde bedoelingen heeft. Queers hebben hierdoor meer kans om onbewust en noodgedwongen slachtoffer te worden van seksueel geweld.

In de 'Spuiten en Slikken'-documentaireserie 'Seks in de Scene' onderzoekt Jamaal hoe je 'red flags' kunt herkennen op datingapps, zodat je als queer zo veilig mogelijk kunt experimenteren. Ook laat hij zien hoe iemand een safe space kan zijn voor degene die op date gaat. En Jamaal reconstrueert een date die hij zelf had via een app; een date waarvan hij wist dat het foute boel was toen de deur in het slot viel.

Jamaal: 'Als queer tiener kwam ik in een wereld terecht waar ik totaal niet op voorbereid was. Daarom wil ik met deze docuserie laten zien waar je als queer op kunt letten bij datingsapps. Zodat iedereen zo veilig mogelijk kan daten en ontdekken.'

In de docuserie doen verschillende bekende Nederlanders hun verhaal. Onder anderen Hugo Kennis, Koen Kardashian, Bella Arino en Marvin Wijnans vertellen over hun ervaringen met online daten én delen de lessen die ze daaruit getrokken hebben. Ook deelt Jamaal zijn eigen verhaal. In elke aflevering neemt hij je mee in zijn persoonlijke ervaring door zijn date met een negatieve afloop te resconstrueren. Ook gaat Jamaal op zoek naar catfishes op Grindr. Hij maakt een profiel aan en komt in contact met iemand die niet is wie hij zegt dat hij is. Tijdens de eerste ontmoeting confronteert Jamaal hem. Waarom doet hij zich als iemand anders voor?

Het Nachtkastje: seksuele voorlichting voor queer mannen

In het verlengde van de documentaire 'Seks in de Scene' heeft 'Spuiten en Slikken' in samenwerking met arfected voor het eerst een lespakket middels augmented reality ontwikkeld: Het Nachtkastje. Tijdens seksuele voorlichting op de middelbare school leer je meestal alleen over seks tussen een man en een vrouw. Maar hoe doen twee queer mannen het op een fijne en veilige manier met elkaar? In Het Nachtkastje kun je seks tussen twee mannen van alle kanten zien en leer je over condooms, online daten, chemseks en klysma's. Je bepaalt zelf wat je wil leren en vanuit welk perspectief je wil kijken. Zo kun je leren hoe seks werkt tussen twee jongens in een vertrouwde omgeving; je eigen slaapkamer.

'Seks in de Scene' is vanaf vrijdag 7 januari vier weken lang om 17.00 uur te zien bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken.