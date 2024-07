'Sportlab Sedoc: de weg naar Parijs' volgt turnster Eythora Thorsdottir

Gregory Sedoc volgt een aantal sporters in het proces naar kwalificatie voor de Spelen in Parijs deze zomer. Gregory is in Rotterdam bij de training van turnster Eythora Thorsdottir.

Ze wil weer vlammen op de Spelen en is bezig haar brug oefening moeilijker te maken met een nieuw vluchtelement. Dat loopt nog niet helemaal vlekkeloos. BMX Freestyle blijkt een levensgevaarlijke sport te zijn. Tom van den Bogaard heeft de afgelopen periode flinke smakkerds gemaakt en is door blessures achterop geraakt qua ranking. Gregory is bij het EK baanwielrennen in Apeldoorn, waar Jeffrey Hoogland zich definitief wil kwalificeren voor het sprintteam. Gregory zit op de tribune met Jeffreys vriendin Shanna en moeder Ans.

Sportlab Sedoc op tv

Karolien heeft een zware griep opgelopen tijdens een trainingskamp, in Stellenbosch traint Terrence hard door en voor Tom is het erop of eronder. Zijn ouders en Gregory moedigen hem aan.