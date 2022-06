'Sportlab Sedoc' buigt zich over een Olympisch vraagstuk

Gregory Sedoc zoekt antwoord op de vraag: Hoe winnen 'we' weer 'ns de Olympische honderd meter? In 1948, tijdens de Spelen van London, sprint atlete Fanny Blankers-Koen naar goud op de honderd meter.

Nu, 74 jaar verder, is er nooit een Nederlander geweest die deze iconische prestatie heeft kunnen evenaren. Wat is er nodig voor een Nederlandse atleet of atlete om eindelijk weer Olympisch goud te winnen op de honderd meter? Gregory gaat op onderzoek uit en spreekt wetenschappers uit verschillende disciplines over paarden en kangoeroe's, over de start en de acceleratie-fase, maar ook over blote voeten en schoenen.

