'Spoorloos': Yolanda vindt halfzussen

Foto: © KRO-NCRV 2018

Yolanda heeft vorig jaar pas ontdekt dat haar overleden vader niet haar biologische vader was. Haar moeder, geboren en getogen in Engeland, heeft toen opgebiecht dat ze al zwanger was toen ze met Yolanda's Nederlandse (opvoed)vader trouwde.

Haar moeder noemde direct een naam erbij en dat deze vermeende vader bij de Britse luchtmacht diende in die tijd. Een zoektocht leverde helaas niks op, maar via een DNA-databank wordt een halfzus in Engeland gevonden. Zij heeft altijd gedacht dat ze enig kind was en wist dus niet van Yolanda’s bestaan. Maar dan komen er ineens nog 2 buitenechtelijke kinderen van vader op de proppen…een tweeling!

'Spoorloos', maandag 7 juni om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.