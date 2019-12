'Spoorloos': Voetbaltalent zoekt Russische moeder

Nurija wordt 21 jaar geleden geboren in Rusland. Haar moeder verblijft op dat moment in een psychiatrische instelling. De baby wordt daarom naar een kindertehuis gebracht.

Ze wordt geadopteerd door een Nederlands echtpaar en heeft een fijne jeugd. Nurija heeft haar VWO-diploma op zak en speelt in het Nederlands vrouwenvoetbalelftal onder 23 jaar en in de selectie van PSV. Ze wil graag weten of het haar moeder gelukt is om een leven buiten de inrichting op te bouwen.

'Spoorloos', maandag 30 december om 21.45 uur op NPO 1.