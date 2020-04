'Spoorloos': Marie zoekt vader in Marokko

In deze aflevering het verhaal van de Brabantse Marie. Haar moeder Anneke leert in 1966 in de kroeg de Marokkaanse gastarbeider Hassan kennen en ze worden verliefd.

Anneke raakt zwanger, maar de relatie is geen rozengeur & maneschijn en na de zoveelste ruzie wijst ze Hassan de deur. Marie is dan nog een baby. Hij gaat terug naar Marokko, maar doet zijn best om contact te houden en schrijft zijn dochter. Marie laat op haar beurt weinig van zich horen. Tot nu….

Marie is geboren uit de relatie tussen haar moeder Anneke en de Marokkaanse gastarbeider Hassan. Hun relatie houdt geen stand en Marie groeit op zonder vader. Nu ze haar leven op orde heeft, gaat Marie naar hem op zoek.

'Spoorloos', maandag 13 april om 21.20 uur op NPO 1.