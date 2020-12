'Spoorloos': Lonie zoekt moeder in Colombia

Foto: © KRO-NCRV 2018

Lonie komt 36 jaar geleden aan op Schiphol en daar sluiten haar adoptieouders haar in de armen. Ze is dan 4 maanden oud. Ze groeit op in Den Bosch en heeft een prima jeugd.

Lonie heeft een 3 jaar oudere broer. Hij is geadopteerd uit Amerika. Bij zijn adoptie heeft zijn biologische moeder laten weten dat ze open staat voor contact. Toen Lonie’s broer een twintiger was is dat contact tot stand gekomen en sindsdien bezoekt hij zijn biologische familie regelmatig.

Toen Lonie ongeveer 17 oud was, is de biologische moeder van haar broer in Nederland op bezoek geweest. 'Het was voor mij een hele heftige tijd. Ik gunde het mijn broer natuurlijk, maar voor mij was het heel erg confronterend'. Samen met Jetske reist Lonie nu naar Colombia, op zoek naar haar moeder.

'Spoorloos', maandag 14 december om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.