'Spoorloos': Katja zoek haar biologische vader in Rome

Eind jaren '60 werkt de Nederlandse Rosemarie als stewardess voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij en woont in Rome. Ze heeft daar een relatie met een jonge medicijnenstudent.

Op familiebezoek in Nederland krijgt Rosemarie een auto-ongeluk en raakt in coma. De artsen ontdekken dat ze zwanger is. Rosemarie’s ouders vinden een onverstuurde brief aan haar geliefde, waarin ze aangeeft overtijd te zijn…

Enkele maanden later wordt dochter Katja geboren en in een pleeggezin geplaatst. Rosemarie ontwaakt nooit meer uit haar coma en overlijdt 4 jaar later.

Derk gaat nu voor Katja op zoek naar haar biologische vader in Rome.

'Spoorloos', maandag 23 maart om 21.20 uur op NPO 1.