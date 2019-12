'Spoorloos': Heeft Alex nog familie?

Foto: © KRO-NCRV 2018

Alex is geboren in Griekenland en in 1964 geadopteerd. Hij heeft een fijne jeugd en zijn ouders nemen hem als kleine jongen al mee terug om zijn geboorteland te zien.

Na het overlijden van zijn beide adoptie-ouders is Alex in 2009 zelf teruggegaan naar Griekenland, in de hoop zijn biologische familie te vinden, maar tevergeefs.



Inmiddels is Alex door ziekte aan huis gekluisterd en gaat Derk voor hem op zoek in Griekenland.

'Spoorloos', maandag 23 december om 21.40 uur op NPO 1.