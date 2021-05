'Spoorloos': Ernie zoekt haar geheime zus

Na het overlijden van haar moeder vonden Ernie en haar twee zussen een lijstje met drie foto's van een meisje van ongeveer 9 maanden oud en de datum 'mei 1942'. Toen Ernie navraag ging doen in de familie, bevestigde een oom dat haar moeder een kindje had gekregen en afgestaan.

Zij had het zelf aan haar broer verteld, en hij had beloofd om er nooit met iemand over te praten. De oom vertelde dat hij had gehoord dat het kind in goede gezondheid was en door een gezin was opgevangen. Hij gaf aan dat het geen zin had om het kind te zoeken, want het zou onvindbaar zijn. Ernie geeft niet op en vraagt hulp aan Derk Bolt.

'Spoorloos', maandag 24 mei om 21.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.