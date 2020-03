'Spoorloos': Danny zoekt zijn biologische vader in Zwitserland

Foto: © KRO-NCRV 2018

Danny's moeder Greetje werkte als kamermeisje in Zwitserland, toen ze een relatie kreeg met de kok van het hotel; een man die op dat moment in scheiding lag. Ze raakt zwanger en, terug in Nederland, wordt Danny geboren.

Hoewel de biologische vader graag had gezien dat Greetje en hun zoontje bij hem in Zwitserland zouden komen wonen, dacht de opa van Danny (Greetjes vader) daar anders over. Nog geen jaar later komt Greetje door een noodlottig ongeval om het leven en Danny groeit op bij zijn oma. Nu hoopt hij zijn biologische vader te vinden.

'Spoorloos', maandag 30 maart om 21.20 uur op NPO 1.