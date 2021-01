'Spoorloos': Carmen zoekt vader op Tenerife

Foto: © KRO-NCRV 2018

Carmen groeit op in Limburg met haar ouders, broertje en 2 zussen. Haar onbezorgde jeugd begint te wankelen als haar ouders op haar tiende besluiten te scheiden.

De herinneringen aan haar vader zijn liefdevol, maar ook pijnlijk. Want hoe kon hij haar achterlaten en hoe kon hij het laten gebeuren dat er al 30 jaar geen contact meer is? Carmen weet dat hij destijds Nederland weer heeft verruild voor zijn geboortegrond; het Spaanse eiland Tenerife. Maar woont hij daar nog en hoe is zijn leven sindsdien gelopen? Het zijn vragen die een steeds grotere rol in haar leven gaan spelen. Derk gaat voor haar op zoek.

'Spoorloos', maandag 4 januari om 20.35 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.