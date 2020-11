'Spoorloos': Annelies zoekt familie in Griekenland

Foto: © KRO-NCRV 2018

Annelies is als baby geadopteerd uit Griekenland en heeft een fijne jeugd gehad bij lieve adoptie-ouders en een (eveneens uit Griekenland geadopteerde) broer.

De laatste jaren groeit haar onrust en met name haar 4 kinderen stimuleren Annelies om op zoek te gaan naar haar biologische familie. 'Nederland is eigenlijk nooit mijn thuisland geweest, ik voel mij overal thuis, vooral in de zuidelijke landen. Ik heb mijn leven lang gereisd. Gezien mijn leeftijd en die van mijn biologische ouders is dit wellicht de laatste kans om hen te ontmoeten', vertelt ze.

Derk gaat nu voor Annelies op zoek naar haar familie in Griekenland.

'Spoorloos', maandag 16 november om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.