Spoedcursus over virussen in 'Summerschool'

Mers, sars, zika, ebola, covid-19 en de apenpokken: het lijkt alsof er steeds vaker een virusuitbraak is en dat die uitbraken zich steeds sneller over de wereld verspreiden.

Maar is dat ook zo? Wat is een virus eigenlijk, hoe werkt het en wat kunnen we ertegen doen? Professor dokter Marcel Levi geeft ons een spoedcursus over virussen. Gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk.

'Summerschool - Prof. Dr. Marcel Levi', woensdag 17 augustus om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.