Splinter Chabot bekijkt vervallen Binnenhof in 'Ondertussen aan de Hofvijver'

Plafonds die op instorten staan, de Hofvijver die onder je voeten het pand binnenstroomt en gevelbeelden die hun hoofd letterlijk laten hangen.

De politici zijn geen dag te vroeg vertrokken, want het Binnenhof blijkt in nog slechtere staat te zijn dan verwacht. Tijdens een rondleiding door de verschillende gebouwen ziet Splinter Chabot dit met eigen ogen. Het Binnenhof wordt in de aflevering vanuit bijzondere perspectieven bekeken: er wordt gedoken in de Hofvijver en Splinter torent hoog boven het Binnenhof uit. En hoe is het om als vrouw op het Binnenhof te wonen of te werken? Splinter brengt een ode aan de onmisbare vrouwen van het oudste parlementaire gebouw ter wereld dat nog in functie is.

Erbarmelijke staat

Demissionair minister Hugo de Jonge valt met de deur in huis: het Binnenhof is in veel slechtere staat dan verwacht. Splinter aanschouwt de slechte conditie en gebreken. Maar waar moeten die honderden werklieden die ons hart van de democratie weer in ere gaan herstellen eigenlijk hun kopje koffie drinken en hun kantoor inrichten? Proces- en omgevingsmanager Bauke van der Goot laat Splinter zien welke bijzondere en drijvende oplossing hiervoor gevonden is. Ook neemt hij Splinter mee de lucht in om te laten zien hoe het publiek vanaf deze zomer een glimp kan opvangen van de renovatie.

Eerste Kamer

Nu de onderzoeksfase van de Eerste Kamer haar eindstadium bereikt, wordt er steeds meer bekend over het ontwerp. Architect Joep Mol laat zien hoe de nieuwe publieke ‘ingang van de democratie’ van de Eerste Kamer eruit gaat zien. Hij neemt Splinter mee op de route die het publiek straks via de voormalige Hofkapel, door het Mary Stuart kabinet, naar de publieke tribune van de Eerste Kamer gaat leiden. En wat is er nou zo bijzonder aan de locatie van het voormalige slaapvertrek van Mary Stuart? Splinter duikt nog iets verder in haar geschiedenis, wie was deze bijzondere vrouw en had ze het wel naar haar zin als bewoner van het Binnenhof?

Vrouwen van het Binnenhof

Ondanks dat het Binnenhof door de eeuwen heen vrijwel altijd een mannenbolwerk is geweest, waren er altijd vrouwen te vinden die zich er staande wisten te houden. Splinter loopt samen met historicus en theatermaker Eveline van Rijswijk door de geschiedenis van vrouwelijke politici op het Binnenhof. Van het eerste vrouwelijke kamerlid tot de eerste vrouwelijke minister. En waarom zit er nog steeds geen vrouw in het torentje?

Met voormalig Kamervoorzitters Yvonne Timmerman-Buck en Ankie Broekers-Knol dwaalt Splinter door hun oude thuis, de Eerste Kamer. Hij bespreekt met ze hoe het was om als vrouw op het Binnenhof te werken, welke mooie maar ook hachelijke momenten ze daar hebben meegemaakt. En hoe is het eigenlijk voor hen om de Eerste Kamer in deze afgetakelde staat terug te zien?

'Kunst van het Binnenhof'

Na de uitzending is op NPO Start de spin-off 'De Kunst van het Binnenhof' te zien. In deze aflevering staat de grondwet centraal. In de tijdelijke locaties van de Eerste en Tweede Kamer zijn verscheidene kunstwerken aan het belangrijkste document van de Nederlandse staat gewijd. Hierdoor komen symbolisch iedere dag alle parlementariërs langs de grondwet voor ze aan het werk gaan. De gebroeders van Velsen nemen Splinter mee in het maakproces van hun kunstwerk voor de Tweede Kamer ter ere van het 175-jarig bestaan van de grondwet. In de Eerste Kamer laat kunstliefhebber en Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een kunstwerk zien dat de kwetsbaarheid van de grondwet symboliseert.

Nieuwe update

In 'Ondertussen aan de Hofvijver' - in opdracht van AVROTROS geproduceerd door IDTV - volgt presentator Splinter Chabot de renovatie van het Binnenhof op de voet. Het programma is gedurende de hele periode van de renovatie drie keer per jaar op televisie met een nieuwe uitzending. Online op avrotros.nl deelt Splinter een aantal keer per jaar een update. De eerste acht afleveringen zijn terug te kijken via NPO Start.

