Speelfilm 'Rafaël' over grenzeloze liefde in vluchtelingencrisis bij de EO

Speelfilm 'RafaŽl' over grenzeloze liefde in vluchtelingencrisis bij de EO

Op vrijdag 19 juni, de vooravond van de Internationale Dag van de Vluchteling, zendt de Evangelische Omroep de speelfilm 'RafaŽl' uit.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een bijna onmogelijke liefde tussen de Nederlandse Kimmy (gespeeld door Gouden Kalf winnares Melody Klaver) en de Tunesische Nazir (Nabil Mallat). Wanneer het echtpaar tijdens het begin van de Arabische lente naar Nederland wil vluchten, krijgt Nazir onverwacht geen visum.

Het is een aangrijpend verhaal over dromen, standvastigheid en grenzeloze liefde. De zwangere Kimmy gaat terug naar Nederland, maar Nazir krijgt geen visum. Om alsnog in Nederland de geboorte van zijn zoon mee te maken, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Het begin van een heftige reis. Zodra hij in Lampedusa aan wal stapt, wordt hij opgesloten als illegale vluchteling. Zijn hoogzwangere vrouw Kimmy zet ondertussen alles op alles om hem veilig thuis te krijgen.

Vluchtelingen

'Een Nederlands meisje dat graag haar man bij haar wil hebben tijdens de bevalling: ik kan het me zo goed voorstellen! Het klinkt zo begrijpelijk en overzichtelijk, maar Kimmy en Nazir komen terecht in een moeras van regels en maatregelen waarin de menselijkheid soms veel te ver te zoeken is. De film laat zien dat het in de kern bij het 'vluchtelingenprobleem' altijd om mensen gaat. In de film 'Rafaël' komt dat heel dichtbij', aldus EO-eindredacteur Drama Arnoud Bruinier.

Wereldnieuws

Het leven van het liefdeskoppel werd in 2011 al wereldnieuws. Christine Otten schreef eerder al een boek over hun verhaal. Op 19 juni is de tv-première van de film, een coproductie van de EO en Rinkel Film, te zien op NPO 3.

Makers

Regisseur: Ben Sombogaart (Knielen op een Bed Violen, De tweeling, De storm).

Scenarioschrijver: Tijs van Marle, Massimo Gaudioso

Producent: Rinkel Film.

'Rafaël', vrijdag 19 juni om 22.20 uur bij de EO op NPO 3.