Speciale 'Mocronado's' van Omroep WNL toont contrast tussen generaties
In een speciale 'Mocronado's' van Omroep WNL gaan vier gepensioneerde Marokkaanse mannen van de eerste generatie gastarbeiders in gesprek met drie jonge Nederlandse Marokkanen.
De oudere mannen gaven alles op voor een betere toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Wat doet de jonge generatie met de kansen die zij hen gaven? Samen logeren ze op een bijzondere locatie in Friesland en praten over het Nederland van vroeger en nu, door de ogen van de Mocronado’s.
De serie maakt duidelijk hoe verschillend de jonge generatie kijkt naar Nederland. De oudere mannen, Akil, Mohamed, Fouad en Mustapha, hebben hard gewerkt om van Nederland hun thuis te maken. Wat begon als een tijdelijk verblijf, groeide uit tot een leven vol liefde, werk en familie. De twintigers, Bilal, Nasser en Hamid, ervaren een heel ander Nederland. Geboren en getogen in Nederland, voelen zij juist minder kansen.
Tijdens hun verblijf praten de mannen openhartig over integratie, liefde en opvoeding. De gesprekken zijn ontroerend, soms scherp, maar altijd met warmte en humor. De jongere generatie is – verrassend genoeg – veel conservatiever. En dat zorgt voor verwondering bij de vier pensionado’s.
Het hoogtepunt van hun verblijf is een gezamenlijke iftar die ze organiseren in het dorpshuis. Daar koken ze voor lokale bewoners en nodigen ze iedereen uit om samen de maaltijd te delen. Aan tafel schuiven generaties en gemeenschappen samen aan.
Regisseur Jalal Bouzamour: 'De eerste generatie Marokkaanse mannen die we volgen, is vooral dankbaar dat ze in Nederland een bestaan hebben kunnen opbouwen. Ze kijken met trots naar wat zij, hun kinderen en kleinkinderen hebben bereikt. Tegelijk zie je dat veel jongeren die hier geboren zijn zich nog niet altijd volledig thuis voelen. Ze willen graag en werken hard maar hebben het gevoel aan de kant te staan. Juist daarom is het zo belangrijk dat generaties met elkaar in gesprek gaan.'
Kees Berghuis, hoofdredacteur van WNL, beaamt dat: 'De gesprekken tussen de twee generaties ontroeren maar zijn soms ook confronterend. Met hun verhalen en humor houden de Mocronado’s elkaar én Nederland een spiegel voor.'
'Mocronado’s', donderdag 19 maart om 20.25 uur op bij Omroep WNL op NPO 2.
