'Spaghettirellen' in de speelfilm 'Tegendraads'

donderdag 18 december 2025

Begin jaren 60 is er een groot tekort aan mensen in de textielindustrie en zo komen de eerste Italiaanse gastarbeiders in Oldenzaal. Wat begint als een ambitieus industrieel plan, ontketent al snel een golf van culturele spanningen én verboden liefdes.

De jonge Johanna (Emma Josten), een ambitieuze naaister met grote dromen, ontmoet de charmante Francesco (Mehdi Meskar), een van de nieuwe Italiaanse arbeiders. Terwijl de twee elkaar vinden in hun liefde voor vakmanschap en vrijheid, groeit ook de spanning tussen de Twentse en Italiaanse jongeren. Wanneer de onrust tijdens een bruiloft escaleert in de beruchte 'Spaghettirellen', komt Johanna’s leven op zijn kop te staan.


Johanna kiest haar eigen pad en vertrekt naar Arnhem, waar ze mode gaat studeren. Daar ontpopt ze zich tot een moderne, zelfstandige vrouw die met haar revolutionaire overalls een nieuwe generatie aanspreekt. Ondertussen werkt Francesco in Oldenzaal aan een vinding die de modewereld zal veranderen.

Cast
De hoofdrollen worden vertolkt door: Emma Josten (Johanna), Mehdi Meskar (Francesco), Giovanni Scotti (Alberto), Holly Mae Brood (Esmee) en Barbara Sloesen (Aleid).

De regie is in handen van Ben Sombogaart (De Tweeling en De Storm). Het scenario van de serie is geschreven door Jacqueline Epskamp (Zwanger & Co en Casa Coco).

Tegendraads is een coproductie van Omroep MAX en Nijenhuis & Co.

'Tegendraads', vrijdag 19 december om 21.30 uur bij MAX op NPO 1.


Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
