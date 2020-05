SP-leider Lilian Marijnissen in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

SP-leider Lilian Marijnissen is te gast bij Rick Nieman. Volgende week komt de regering met een nieuw steunpakket voor ondernemers en zzp’ers. De fractievoorzitter pleit voor voorwaarden aan staatssteun.

Buitenlandcommentator Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het HCSS, maakt een rondje langs de wereldleiders. Hoe doen ze in het in deze crisis? Van Boris Johnson, Angela Merkel en Donald Trump tot Gurbanguly Berdimuhamedow.

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht is te gast bij WNL Op Zondag. In welke fase van de epidemie is Nederland terecht gekomen en vooral: wat is het plan? Welke strategie heeft het kabinet voor ogen?

Presentator Jaap Jongbloed en journalist Wies Verbeek maken de podcast Jong Bloed. In 'WNL Op Zondag' vertellen ze over de hypes, mythes en rages over gezondheid.

'WNL Op Zondag', zondag 17 mei om 10.00 uur op NPO 1.